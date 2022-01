O tanara de 22 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren care circula pe ruta Timisoara-Oradea

O tanara de 22 de ani a murit, marti dupa-amiaza, in localitatea aradeana Nadab, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren care circula pe ruta Timisoara-Oradea. Reprezentantii CFR au precizat ca trei trenuri asteapta in garile Simand si Nadab finalizarea cercetarilor si reluarea circulatiei."Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11 ianuarie 2022, in jurul orei 16.00, ca urmare a neasigurarii de catre conducatorul auto la trecerea la nivel cu calea ... citeste toata stirea