O tanara de 22 de ani a murit dupa ce masina sa fost izbita de un tren

Un accident feroviar a avut loc, marti dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, in judetul Arad.Accidentul a avut loc in localitatea Nadab, unde o masina a fost lovita de trenul nr.10501 Regio Expres, care circula de la Timisoara Nord catre Oradea.Din primele informatii obtinute de la ISU Arad, "doua persoane au ramas incarcerate si sunt posibil decedate".Purtatorul de cuvant al ISU Arad informeaza ca "intervin doua echipaje a Detasamentului de Pompieri Arad, Descarcerare Grea si un echipaj