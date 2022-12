O tanara de 25 de ani a incercat sa treaca granita cu o suma uriasa de bani nedeclarati

"O tanara, in varsta de 25 de ani, pasagera intr-un autoturism, a fost identificata, in PTF Portile de Fier II, avand asupra sa suma de 45.100 de euro si 2.500 franci elvetieni. Banii nedeclarati erau peste limita numerarului in valuta si/sau in moneda nationala stabilita prin lege, respectiv 10.000 de euro", se arata intr-un comunicat de presa, de marti, al Politiei de Frontiera.Femeia, care este cetatean roman, a fost amendata cu 3.000 de lei, iar suma de bani a fost retinuta pentru o ... citeste toata stirea