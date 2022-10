O tanara din Timisoara a fost retinuta, dupa ce i-a furat cardul unui baiat de 17 ani

O tanara in varsta de 22 de ani a fost retinuta de politistii timisoreni, pentru 24 de ore, pentru efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, dupa ce a sustras portofelul cu acte si un card bancar de la un baiat de 17 ani, in zona Garii de Nord.Biroul de presa al Politiei Timis a informat, sambata, ca politistii Sectiei 4 Urbane Timisoara au fost sesizati, in luna august, de catre un tanar in varsta de 17 ani, despre sustragerea portofelului sau si despre faptul ca ulterior au fost ... citeste toata stirea