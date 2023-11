Roxana, o tanara mama din Timisoara a ramas singura, nu are seviciu si niciun venit, fiindca trebuie sa stea acasa sa isi creasca cele cinci fetite minore.Cea mai mare are 15 ani, iar cea mai mica, putin peste un an."Sunt intr-o situatie foarte dificila, singura cu cinci copii minori. Cu sotul nu m-am inteles deloc, este plecat peste hotare si nu mai stiu nimic de el. Am cinci fetite, stau intr-o garsoniera.Mama mea e decedata din 2011, iar tata, in 2016.Cea mai mare fata implineste 15 ... citeste toata stirea