O tanara si un baiat de 14 ani, loviti de fulger pe munte, in vestul tarii

O tanara si un baiat de 14 ani au fost loviti de fulger in Pasul Valcan din judetul Hunedoara. Ambele persoane au fost constiente, la sosirea echipajelor medicale, iar femeia a fost transportata la spital.Un echipaj SMURD si un altul de la Ambulanta au intervenit, duminica, in urma unui apel la numarul de urgenta 112, in Pasul Valcan din judetul Hunedoara, dupa ce fulgerul ar fi lovit doua persoane."In urma cu putin timp, prin intermediul numarului unic de urgenta 112 a fost anuntat faptul ca ... citeste toata stirea