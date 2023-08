Si-a tras obloanele. O universitate din Timisoara a recurs la un gest nemaiintalnit in invatamantul superior. Pur si simplu, toti angajatii institutiei si-au strans catrafusele si au plecat in concediu, lasand universitatea pe mana portarului! Bietul om este singurul lasat sa vegheze o institutie care se pretinde ca formeaza caractere si creeaza oameni educati.In realitate, Universitatea Tibiscus, caci despre ea este vorba, s-a dovedit in ultima vreme o fabrica de diplome, scotand pe banda ... citeste toata stirea