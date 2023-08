O veste minunata de la Muzeul National al Banatului! Expozitia "Patrimoniul sub reflectoare Timisoara - Lumi paralele" se va prelungi pana la sfarsitul lunii septembrie!Expozitia din acest an prezinta istoria cartierelor Timisoarei printr-o perspectiva baroca unica, explorand alegoria simturilor.Plonjeaza in viata de zi cu zi a diferitelor cartiere si simturile pe care le reprezinta: Iosefin prin auz, Elisabetin prin tactil, Fabric prin vaz, Cetate prin miros si Giroc prin gust."Lumi ... citeste toata stirea