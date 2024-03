O viitura a inundat 15 gospodarii in satul Ohaba Romana

Cincisprezece gospodarii au fost inundate, miercuri seara, de o viitura care s-a scurs de pe dealuri, in urma unor precipitatii abundente, in localitatea Ohaba Romana din judetul Timis. Zona este sub cod galben de averse.Pompierii intervin, miercuri seara, cu motopompe pentru evacuarea apei din 15 gospodarii din localitatea Ohaba Romana din judesul Timis."In contextul atentionarii meteorologice Cod Galben de precipitatii si descarcari electrice, (...) la nivelul ISU Timis s-a solicitat ... citește toată știrea