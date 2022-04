O zi din viata unor refugiati ucraineni cazati intr-un loc de poveste. "Ne simtim ca acasa" VIDEO

Aproape 40 de refugiati, din care mai mult de jumatate copii, locuiesc de cinci saptamani in Centrul de Studii Biblice de la Surduc, judetul Timis, Aflat pe malul lacului Surduc, centrul ofera femeilor din Ucraina si copiilor lor cele mai bune conditii viata. La scurt timp dupa invazia rusa din Ucraina, in Centrul de Studii Biblice de la Surduc, infiintat cu 20 de ani in urma, au ajuns zeci de ucrainence cu copiii lor. Printre ele, si o tanara insarcinata care a nascut in Romania si s-a intors ... citeste toata stirea