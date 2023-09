JustitieMembrii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) au votat in unanimitate, in sedinta din 1-2 septembrie 2023, declansarea unei forme de protest extrem pentru constientizarea rolului si importantei avocatului in apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti. Astfel, in cadrul campaniei "O zi fara Avocati - o zi in care Statul de drept nu exista", miercuri, 4 octombrie, avocatii isi vor intrerupe activitatea timp de 24 de ore. Prin decizia Comisiei Permanente a ... citeste toata stirea