OAR Timis, despre cauza incendiului la mansarda blocului din strada Mehadia: materialele ieftine si neconforme si executarea incorecta a proiectului

Ordinul Arhitectilor din Romania, filiala teritoriala Timis a luat act de evenimentul nefast care a avut loc pe strada Mehadia nr. 12 din municipiul Timisoara, in data de 13.03.2022 cand in urma unui incendiu mansarda unui bloc, in suprafata de aproximativ 1300 mp, a fost distrusa in totalitate. Acest incendiu s-a soldat cu importante pagube materiale, mai multe familii ramanand fara locuinte dar, din fericire, nu s-au produs vatamari corporale grave,Specialistii ISU Banat au stabilit ... citeste toata stirea