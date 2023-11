Asociatia Crestin-Ortodoxa "Oastea Domnului" isi sarbatoreste centenarul. Infiintata de catre preotul Iosif Trifa, in anul 1923, cu binecuvantarea mitropolitului Nicolae Balan al Ardealului, aceasta asociatie a fost interzisa de regimul comunist ateu in anul 1948.Pentru a marca acest moment important din viata asociatiei, membrii ei s-au adunat in mai multe orase mari ale tarii si au inaltat rugaciuni si cantari de lauda lui Dumnezeu, Cel care i-a chemat si i-a pazit in aceasta lucrare sfanta. ... citeste toata stirea