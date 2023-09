Primarul comunei Belint, Laurentiu Tirziu, da asigurari ca extinderea retelei de gaze naturale si bransamentele din satul Chizatau continua si in acest an dar si in cei urmatori."Multumim tuturor locuitorilor care au dat dovada de intelegere ca o asemenea lucrare se face treptat in functie de bugetul esalonat pe fiecare an pana reusim sa terminam toate strazile din Belint si Chizatau. In anul 2022 au fost facute lucrari de extindere pe o strada din Belint si patru strazi din Chizatau. Am avut ... citeste toata stirea