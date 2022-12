Obraznic si nepoliticos, un curier SameDay s-a luat si a plecat cu tot cu colet

Ziua de Vest astepta vineri, 30 decembrie, livrarea unui colet. Comanda a ajuns pana in fata redactiei, dupa care a fost trimisa... "la expeditor". De ce? Redam povestea, cel putin detaliile de interes, de la inceput: in urma cu cateva zile, am comandat de pe site-ul unui important retailer national un produs electronic, necesar redactiei. Dupa confirmare si toate formalitatile de rigoare, au mai trecut cateva zile si aflam de la SameDay ca trebuie sa ne ajunga doua colete. Pana aici, nimic ... citeste toata stirea