"Occidentul" Romaniei are o crestere anuala a PIB-ului pe locuitor de peste 6%. Noile date statistice Eurostat

Dupa Bucuresti, Regiunea de Vest are a doua crestere semnificativa a PIB-ului pe locuitor, exprimat in termeni de standarde ale puterii de cumparare (SPC), cu un plus de 6,44% fata de anul anterior. Eurostat a dat publicitatii datele statistice anuale asupra dinamicii PIB-ului pe locuitor din cele 242 de regiuni NUTS2 ale Europei. Conform Eurostat, regiunea Bucuresti-Ilfov este cea mai dezvoltata din Romania, cu un PIB pe cap de locuitor situat la o valoare de 164% fata de media europeana, in ... citeste toata stirea