Octava de rugaciune pentru unitatea crestinilor, celebrata printr-o intalnire ecumenica, la Lugoj

Cultele religioase din Lugoj se vor ruga impreuna pentru unitatea crestinilor. In acest an, intalnirea ecumenica organizata in cadrul "Octavei de rugaciune pentru unitatea crestinilor" va avea loc la Catedrala Greco-Catolica "Coborarea Spiritului Sfant", sambata, 21 ianuarie, de la ora 17. Alaturi de episcopii greco-catolici Alexandru Mesian, episcop eparhial de Lugoj si Calin Ioan Bot, episcop auxiliar de Lugoj, vor participa reprezentantii cultelor din municipiu, insotiti de credinciosi din ... citeste toata stirea