Ofensiva rusa continua in Ucraina. Putin, avertizat de la Casa Alba

Dupa 7 zile de razboi, Rusia continua sa atace Ucraina si sa provoace din ce in ce mai multe victime. In cursul noptii de marti spre miercuri, trupe aeropurtate au debarcat la Harkov si au trecut imediat "la treaba"."Trupele aeriene ruse au aterizat la Harkov (...) si au atacat un spital", a declarat armata ucraineana intr-un comunicat citat de Agerpres. Harkov, un oras cu 1,4 milioane de locuitori in apropiere de frontiera cu Rusia, a fost vizat marti de mai multe bombardamente care au facut ... citeste toata stirea