Oferta vasta! Sute de locuri la clasa pregatitoare si a V-a in scolile lugojene, pentru anul scolar viitor

Unitatile de invatamant lugojene au propus in planul de scolarizare pentru anul 2022-2023 un numar total de 343 de locuri pentru clasa pregatitoare si 437 pentru clasa a V-a.In sarcina parintilor ramane decizia cu privire la profilul de studiu, respectiv scoala pe care o vor alege pentru copilul lor. In cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 2 sunt disponibile 50 de locuri, impartite in doua clase pentru clasa pregatitoare, iar la clasa a V sunt propuse doua clase, cu un total de 58 de locuri.Pentru ... citeste toata stirea