Ofiter de politie judiciara, trimis in judecata pentru ca a propus solutii de clasare in baza mai multe documente intocmite in fals din dosare pe care le avea in lucru

Un ofiter de politie judiciara din judetul Arad a fost trimis in judecata, dupa ce, in anul 2022, a intocmit in fals mai multe documente din cadrul a trei dosare penale pe care le avea in lucru."Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris, la data de 04.06.2024, au dispus trimiterea in judecata a inculpatului F.V.I., organ de cercetare penala la data savarsirii faptelor - cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals intelectual in forma continuata (6 ... citește toată știrea