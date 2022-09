Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Timis a verificat, in perioada 31.08-01.09, 37 operatori economici in Lugoj si 33 in Timisoara, iar, pentru neregulile constatate, au fost aplicate mai multe sanctiuni.84 amenzi contraventionale, in valoare totala de 605.000 de lei, 42 avertismente, oprirea definitiva de la ... citeste toata stirea