Ole, ole! Lugojul a urcat pe primul loc, in Divizia D, la fotbal

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj a preluat sambata, 17 septembrie, in etapa a saptea, conducerea clasamentului Diviziei D (Timis), distantandu-se de fostul lider, CSC Peciu Nou, la trei puncte.Instalarea pe prima pozitie (de pe locul II) s-a facut in urma victoriei in deplasare, la penultima clasata, AS Steaua Rosie Varias.Fotbalistii lugojeni, pregatiti de Arpad Laczko (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari) s-au impus cu 2-0.Ambele goluri au ... citeste toata stirea