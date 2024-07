Oltenii dorm pe jos in piata ca sa vanda in Timisoara rosii cu 3 lei kilogramul

Conditii inumane pentru vanzatorii din Piata Badea Cartan din Timisoara. Pe canicula din aceste zile, acestia sunt nevoiti sa indure pe langa caldura si mizeria din piata.Cel mai mult de suferit au cei din zona Olteniei, care sunt veniti cam de o luna si jumatate si dorm in piata. "Ne culcam in masini, dar cateodata mai dormim si pe jos in piata, cand pleaca masinile sa aduca marfa. Suntem vai de capul nostru, mai ales acum pe temperaturile astea ridicate. E si multa mizerie, mai ales la ... citește toată știrea