Om de afaceri retinut de DNA Timisoara. Numele sau e legat de tunuri imobiliare

TIMISOARA. Audieri in noapte la DNA Timisoara. Omul de afaceri iordanian Mueen Ahmad Mustafa Al Shawish, zis Mimo, a fost retinut de procurorii anticoruptie care fac cercetari intr-un dosar legat de mafia imobiliara din Giroc, comuna de langa Timisoara.Iordanianul este de ani buni asociat in afaceri cu un alt celebru dezvoltator imobiliar Puiu Minda Pascu, al carui nume a fost implicat in mai multe scandaluri legate de acordarea cu prioritate de autorizatii de construire, in conditii suspecte, ... citeste toata stirea