Om de afaceri, retinut de politisti dupa ce a lovit intentionat o masina din trafic. Doi tineri au fost raniti

Omul de afaceri Aurel Bender, 62 de ani, din Periam, judetul Timis, a fost retinut de politisti si va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva, dupa ce, noaptea trecuta, in traficul rutier, a lovit intentionat si a incercat sa impinga in afara soselei un autoturism in care se aflau doi tineri.Incidentul s-a petrecut, aproape de miezul noptii, pe DC 30, intre localitatile Periam Port si Periam, dupa o sicanare intre cele doua autoturisme.Potrivit unei filmari din timpul ... citeste toata stirea