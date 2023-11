Au fost descinderi in forta la casa primaritei din comuna Pojejena din Caras Severin! Sotul acesteia, cunoscut in zona drept Printul Clisurii, fost primar in comuna la randul lui, este acuzat ca a racolat o adolescenta de 14 ani cu handicap mental, pe care a dus-o la cabana sa de vanatoare unde a intretinut relatii sexuale cu angajatii sai.Potrivit anchetatorilor, Omer Radovandovici ar fi racolat, anul trecut, in luna septembrie, o fata in varsta de 14 ani, cu handicap mental de gradul 3, pe ... citeste toata stirea