Omicronul face ravagii, dar numarul noilor vaccinati scade: joi, 912, vineri, 862, in Timis

In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, s-a administrat un numar total de 862 vaccinuri: (751 Pfizer); (77 Moderna); (0 AstraZeneca), (34 Johnson&Johnson) - a informat Directia de Sanatate Publica, vineri 28 ianuarie.Joi numarul vaccinatilor era mai mare - de 912.Dintre acestea: 182 doze reprezinta doza 2. In total au fost administrate 245.702528 doze reprezinta doza 3. In total au fost administrate 107.078Grupa de varsta 5 -11 ani: total 93 copii vaccinati cu doza1.Grupa ... citeste toata stirea