Omicronul face ravagii in randul copiilor din Timis. Peste 400 cazuri, in doua zile

Omicronul face ravagii in randul copiilor din Timis! Conform Directiei de Sanatate Publica Timis, in doua zile, au fost confirmate peste 400 de cazuri de COVID19.Astfel, sambata 22 ianuarie, din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore, la nivelul judetului Timis, 304 persoane aveau varsta sub 18 ani.De asemenea, duminica 23 ianuarie, din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore, in Timis, 125 persoane au varsta sub 18 ani.La aceasta data, la nivelul ... citeste toata stirea