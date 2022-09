Omul de afaceri Ovidiu Sandor a fost numit Consul onorific al Regatului Belgiei la Timisoara

Consulatul Onorific al Regatului Belgiei la Timisoara a fost inaugurat, miercuri, 28 septembrie, in prezenta ambasadorul Belgiei in Romania, Philippe Benoit. Omul de afaceri Ovidiu Sandor a preluat functia in urma cu mai bine de un an, insa din cauza pandemiei nu s-a organizat un eveniment oficial de prezentare."Totul a plecat de la faptul ca am fost implicat ca si comisar din partea Romaniei in proiectul Europalia, un proiect de diplomatie culturala pe care Romania l-a avut in Belgia acum ... citeste toata stirea