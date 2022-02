Oncohelp vrea o relatie stransa cu medicii de familie in diagnosticarea precoce a cancerului bronhopulmonar

Asociatia OncoHelp Timisoara atentioneaza ca un roman moare in fiecare ora din cauza cancerului bronhopulmonar. Aceasta boala are, de altfel, cea mai mare rata de mortalitate in Romania.Motivul? Depistarea cu intarziere a neoplasmelor pulmonare, aceasta afectiune fiind subdiagnosticata in tara noastra. Cei doi ani de pandemie au agravat si mai mult situatia ducand la scaderea cu 40 la suta a diagnosticarii cancerului prin reducerea adresabilitatii pacientilor catre spitale.Asociatia ... citeste toata stirea