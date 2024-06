Onorant! Ceramista lugojeana Viorica Bocioc reprezinta Romania la cea mai importanta expozitie din Europa

Viorica Bocioc este un artist plastic specializat in domeniul ceramicii de portelan.In aceste zile, a primit o invitatie foarte onoranta nu numai pentru ea, ca artist, ci si pentru intreg orasul. Este vorba despre invitatia de a participa la cea mai prestigioasa expozitie de ceramica artistica din Europa, care se desfasoara in insula Bornholm, din Danemarca. Trienala din 2024, care are loc sub egida Academiei Regale Daneze, se va desfasura in perioada 14 septembrie - 7 noiembrie.In urma ... citește toată știrea