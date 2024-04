"Open Days" la Sectia Pediatrie II a Spitalului Clinic Judetean Arad, sub egida Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad

"Actualitati in tulburarile de tranzit intestinal la copii" este tema abordata in cadrul evenimentului stiintific de tip OPEN DAY organizat la Sectia Pediatrie II a Spitalului Clinic Judetean Arad, sub egida Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad.Prelegerea s-a adresat studentilor la Medicina din ani mari, medicilor rezidenti si specialisti de Medicina de Familie si Pediatrie, aducand date recente de abordare si terapie a constipatiei cronice la copil, presarata cu prezentari de caz. ... citește toată știrea