Open your heart! Let's see your mind, cu elevii si profesorii de la Scoala nr. 2 din Timisoara si din intreaga lume

Timp de o saptamana copii si profesori de la Scoala nr. 2 Timisoara, strada Mures nr. 8, si din toate colturile lumii au participat in proiectul international "Open your heart! Let's see your mind!"Prof. Ermina Oprican de la Scoala nr. 2 Timisoara, coordonatoarea si directoarea proiectului, a explicat ca acest proiect a fost posibil datorita echipei IIU Romania si International Intership University (IIU),o universitate prestigioasa care are filiale in multe tari.Obiectivul IIU este ... citeste toata stirea