Operatie in premiera in Romania, la Timisoara. Interventia s-a facut pe cord batand

Pacientul este un barbat in varsta de 65 de ani care a fost supus, de-a lungul timpului, mai multor interventii de angioplastie. Prin acestea i-au fost introduse mai multe stenturi pentru tratarea bolii coronariene de care suferea si care ii punea viata in pericol. Arterele care alimenteaza inima s-au ingustat din cauza acumularii de placi aterosclerotice, care impiedicau fluxul de sange catre inima, si astfel exista in permanenta riscul producerii unui infarct miocardic.In urma ... citește toată știrea