Operatie pe creier in premiera la Spitalul Judetean din Timisoara

In premiera nationala, o echipa a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara a reusit sa salveze viata unui pacient in varsta de 60 de ani, care avea in antecedente trei episoade de hemoragii intracerebrale repetate, efectuand o procedura hibrida de neurochirurgie si neuroradiologie interventionala.Operatia reprezinta o premiera medicala nationala, a durat sase ore si a fost realizata de o echipa formata din patru medici specializati in neuroradiologie interventionala, ... citește toată știrea