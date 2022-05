Operator regional! Societatea Meridian nu poate sustine investitii mai mari decat cifra de afaceri

Desi societatea "Meridian 22", aflata in insolventa, a inregistrat cateva luni la rand un reviriment economic, cresterea preturilor la energie si majorarea salariului minim pe economie creaza dificultati in continuare.Pe termen scurt si mediu, balanta financiara are toate sansele sa ramana pe plus, Primaria cedand "Meridianului" lucrarile ample de bransamente la reteaua noua de apa, intretinerea fantanilor publice etc. Pe termen lung insa, o problema majora cu care se va confrunta societatea ... citeste toata stirea