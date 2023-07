Lugojul gazduieste in a doua jumatate a lunii iulie un eveniment care aduce impreuna operatorii economici din municipiu si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.Bursa locurilor de munca are loc vineri, 21 iulie, in holul principal al Teatrului Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj, in intervalul orar 10-16. Evenimentul este organizat de Origami Consulting Solutions SRL, beneficiar al unui proiect finantat in cadrul GAL Lugoj (GAL "Strategie responsabilitate comunitate pentru ... citeste toata stirea