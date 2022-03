Opozantul de serviciu paraseste Consiliul Local! Social-democratul Nicu Badina devine din nou consilier judetean

Noi schimbari in structura Consiliului Local, dupa promovarea la judet a unuia dintre alesii locali.Nicu Badina, cel mai fervent opozant al actualei administratii, paraseste consiliul local si va deveni consilier judetean, functie pe care a mai detinut-o in perioada 2016-2020.Intrebat daca este adevarat ca se va muta la Consiliul Judetean, consilierul local PSD Nicu Badina a replicat: "Poate ca unii chiar se vor bucura la aceasta veste! Da, este adevarat. In viata, dar si in politica, am ... citeste toata stirea