Oprirea razboiului din Ucraina este o urgenta! 500 de milioane de europeni asteapta solutii!

"Oprirea razboiului din Ucraina este o urgenta! Diplomatia lumii a esuat! Trebuie gasite cai de negociere si nu trebuie uitati cetatenii europeni care traiesc sub amenintarea extinderii conflictului si a saraciei! Liderii lumii trebuie sa gaseasca mijloace de negociere si, implicit, de blocare a acestui razboi devastator! ", atrage atentia eurodeputata Maria Grapini din Timisoara, membra in grupul S&D din cadrul Parlamentului European.Intr-o interventie ferma, in PE, Maria Grapini si-a ... citeste toata stirea