"Opriti genocidul din spitalele timisorene, domnule Fritz!". 10a" in saloanele Clinicii de Oncologie a Spitalului Municipal Timisoara!

Zilele friguroase din Timisoara se simt cu atat mai mult cu cat Colterm, pentru a diminua consecintele blocajului economic in care se gaseste, a redus temperatura agentului termic livrat. Atat clientii casnici ai companiei, cat si majoritatea spitalelor, scolilor si institutiilor publice sunt nevoiti sa reziste, astfel, la temperaturi mult sub cele recomandate.La Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal, de exemplu, in saloane sunt numai 10a" in aceste zile, atrage atentia consilierul ... citeste toata stirea