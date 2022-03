Opriti razboiul! Eurodeputatii, printre care si Maria Grapini din Timisoara, au trimis o scrisoare deschisa patriarhului Kiril al Rusiei

In contextul devastatorului razboi din Ucraina, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru in Grupul S&D, care a pledat, in numeroase randuri, pentru calea diplomatica in vederea incetarii cat mai rapida a focului si a riscului de a se mai pierde vieti omenesti, a transmis, impreuna cu mai multi colegi din diferite grupuri politice ale PE, o scrisoare deschisa patriarhului Moscovei si al Intregii Rusii, Sanctitatea sa Kiril.Va prezentam, in continuare, scrisoarea deschisa trimisa ... citeste toata stirea