Opt case traditionale din Charlottenburg, propuse a fi reabilitate prin PNRR

In urma unei initiative a Consilului Judetean Timis, comuna Bogda a depus un proiect prin care doreste sa obtina finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Mai exact, banii ar fi folositi pentru reabilitarea a opt case traditionale din Situl rural "Satul Charlottenburg" din judetul Timis. Suma maxima ce poate fi accesata se ridica la 480.000 de euro.Satul Charlottenburg, singurul sat circular din Romania, este declarat in integralitate monument istoric. Are ... citeste toata stirea