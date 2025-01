Opt decenii de la deportarea svabilor banateni in URSS. Tur ghidat la Jimbolia

Casa de Cultura a Orasului Jimbolia si Muzeul Presei "Sever Bocu" organizeaza in 10 ianuarie, incepand cu ora 22, un tur ghidat inedit, prilejuit de implinirea a 80 de ani de la deportarea svabilor banateni in U.R.S.S. Intre 14 si 22 ianuarie 1945, peste 900 de persoane au fost retinute de armata rusa si trimise la munca fortata in Uniunea Sovietica. Mai mult de 100 de jimbolieni nu s-au mai intors niciodata, destinul lor sfarsindu-se intr-o groapa comuna. Informatiile prezentate sunt culese ... citește toată știrea