Opt perchezitii in judetele Timis si Suceava, intr-un dosar de contrabanda cu tigari

Opt perchezitii au loc miercuri dimineata in judetele Suceava si Timis, intr-un dosar de contrabanda cu tigari."In aceasta dimineata, incepand cu ora 06.00, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin pun in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara emise de judecatorul de drepturi si libertati, intr-un dosar penal, care are ca obiect contrabanda cu tigarete", anunta IGPR.Patru perchezitii sunt in localitatea Arbore, ... citeste toata stirea