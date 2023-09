Un eveniment educativ, dar si deosebit de interesant urmeaza sa aiba loc la Lugoj. Este vorba despre Ora de Himalaya, in cadrul caruia lugojeni de toate varstele sunt asteptati sa descopere in maniera interactiva povestile celor mai inalti munti din lume.Ora de Himalaya are loc sambata, 7 octombrie, incepand de la ora 14, pe strada Barzavei nr. 8. Activitatile pregatite de organizatori sunt dintre cele mai diverse si cuprind o expozitie foto-video cu materiale adunate in ultimii cinci ani de ... citeste toata stirea