Oras in miscare. Planurile lui Nicolae Robu pentru dezvoltarea rutiera

Nicolae Robu, reprezentantul Aliantei PSD-PNL in cursa pentru Primaria Timisoara, isi propune sa duca mai departe proiectele de infrastructura rutiera initiate in mandatele anterioare, in vederea satisfacerii nevoilor actuale de trafic."Ma angajez sa continui si sa extind proiectele de infrastructura rutiera initiate in timpul mandatului meu anterior. Voi continua procesul de largire a strazilor si bulevardelor, reorganizarea si reamenajarea sensurilor giratorii si implementarea de noi piste ... citește toată știrea