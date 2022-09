Orasul din vestul Romaniei care ocupa locul 6 in topul destinatiilor din Europa

Un oras din vestul tarii a reusit sa ocupe locul 6 in European Best Destinations. Este considerat unul dintre cele mai frumoase orase din Romania si a fost votat de catre peste 500.000 de turisti din intreaga lume.El se afla pe locul 6 in topul destinatiilor perfecte pentru calatoriile de tip city-break, dar si pentru vacantele prelungite. Este vorba despre orasul Oradea. Poate ca nu te asteptai, dar este adevarat. Oradea ocupa locul 6 in European Best Destination. Se pare ca acest oras a ... citeste toata stirea