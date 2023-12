In sedinta ordinara pe luna noiembrie, din data de 29, va fi supus la vot statul de functiuni al Societatii Transport Local Lugoj. In total, in structura organigramei sunt 19 functii contractuale, dintre care 10 ocupate si 9 vacante.Sunt doua functii de conducere (una ocupata si una vacanta) si 17 functii contractuale de executie (9 ocupate, 8 vacante). Functiile de conducere sunt cea de director general (suspendata pe perioada executarii mandatului de administrator provizoriu, detinut in ... citeste toata stirea