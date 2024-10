Organizatia World Monuments Fund, cu sediul la New York, se implica in salvarea Sinagogii din Fabric

defaultSinagoga din Fabric este singurul monument istoric din Romania, selectat dintr-un total de 225 de situri nominalizate din intreaga lume, care a fost inclus in anul 2022, alaturi de alte 24 de situri culturale din Australia, America de Nord, America de Sud, Asia, Africa si Europa, de organizatia World Monuments Fund, cu sediul la New York, pe lista siturilor cultural a caror conservare are o importanta vitala si totodata care vor beneficia de finantare pentru lucrari de reabilitare. ... citește toată știrea