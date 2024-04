Ortodocsii il sarbatoresc, astazi, pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta

Ortodocsii il sarbatoresc, pe 23 aprilie, pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Sarbatorit in fiecare an pe 23 aprilie, Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiti sfinti din calendarul ortodox, ziua fiind marcata, potrivit traditiei populare, prin impodobirea caselor cu crengi verzi, care simbolizeaza renasterea naturii.Sfantul Mare Mucenic Gheorghe s-a nascut din parinti crestini in Capadocia, in timpul imparatului Diocletian, in secolul al IV-lea. Ajunge in slujba ... citește toată știrea